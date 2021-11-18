Бывшего главу фан-клуба «Спартака» Коршунова отпустили под залог

Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову.
Как сообщает Sport24, сумма залога составит один миллион рублей.
Напомним, что ранее следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коршунова – его обвиняют в воспрепятствовании законной деятельности журналиста с применением насилия.
Добавим, что инцидент с участием Коршунова произошел после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Лестером» (3:4), который прошел 4 ноября в Москве. Тогда Валентин совершил нападение на одного из сотрудников РБК. За это Тушинский суд оштрафовал его на 5000 рублей. Кроме того Коршунову на два года запретили посещать футбольные матчи.
источник: Sport24.ru