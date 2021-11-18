Каспарайтис уверен, что сборной России по силам обыграть Канаду на Олимпиаде-2022

Экс-игрок сборной России Дарюс Каспарайтис оценил шансы национальной команды на победу в Олимпиаде-2022 в Пекине.

49-летний специалист выразил мнение, что подопечные Алексея Жамнова способны победить любого соперника на предстоящем турнире, в том числе сборную Канады.

– По силам ли сборной России справиться с Канадой? Россияне могут обыграть любую команду. Дистанция небольшая, игр немного. У тех же канадцев случались провалы, никто не знает и не сможет предсказать, что в итоге будет. Фаворитов хватает: россияне, канадцы, шведы, финны. Даже швейцарцы уже представляют из себя серьезную силу, – цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Соперниками команды станут Дания, Чехия и Швейцария.