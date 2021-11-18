Бут рассказал, почему он не смог подписать контракт со «Спартаком», когда там играл Скала Невио

Бывший футболист дортмундской «Боруссии», «Фрайбурга» и «Ганновера» Владимир Бут рассказал, почему в свое время у него не получилось подписать контракт со «Спартаком».

«Скала в меня верил. Мог бы поездить с ним — везде звал за собой! В «Бешикташ» пришел — стал чемпионом, потом — на Украине с «Шахтером». Только в «Спартаке» не сложилось. Скала приглашал меня на место дисквалифицированного Титова, но тогда я отказался. А когда летом я сам перезвонил: «Давай к тебе приеду», он сказал: «Поздно, «Лукойл» выкупил клуб у Черевченко, и я больше не могу брать новых игроков — сам до зимы работаю и ухожу». В итоге даже до конца сезона не доработал — уволили», - цитирует Бута «Чемпионат».

Напомним, Бут начинал свою профессиональную карьеру за новороссийский «Черноморец» в 1992 году. По ходу развития карьеры он успел поиграть в ряде немецких клубов, в том числе с дортмундской «Боруссией». В составе «шмелей» он провел 100 матчей и забил десять голов, став с ней обладателем Лиги чемпионов 1996/97 сезона.