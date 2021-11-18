Черевченко близок к тому, чтобы вновь возглавить «Химки»

Бывший наставник «Химок» Игорь Черевченко может вновь стать главным тренером подмосковной команды.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 47-летний специалист должен вернуться к своей должности в клубе в самое ближайшее время.

Напомним, 25 октября «Химки» отправили Черевченко в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. Он занимал свой пост с сентября прошлого года. После 14 сыгранных туров в РПЛ химчане располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 12 очков.

Добавим, что в данный момент исполняющим обязанности главного тренера клуба является Игорь Ющенко.