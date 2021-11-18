«Вулверхэмптон» готов продать Траоре в январе 2022 года, на игрока претендует «Барселона»

Руководство «Вулверхэмптона» рассматривает возможность продажи флангового нападающего клуба Адамы Траоре в ближайшее трансферное окно.

Согласно информации портала 90min, «волки» до сих пор не смогли подписать новый контракт с 25-летним испанцем – по этой причине они готовы к трансферу игрока в другой клуб в январе 2022 года.

Как сообщает источник, главным претендентом на подписание форварда является «Барселона». В приглашении футболиста в команду заинтересован лично главный тренер сине-гранатовых Хави. Отмечается, что конкуренцию каталонцам в борьбе за вингера составит «Ливерпуль».

Напомним, Траоре выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 143 матча, забил 10 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.