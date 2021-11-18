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Семин - о Карпине: Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание

Бывший наставник «Локомотива» рассказал в интервью свое мнение о главном тренере сборной России.
Семин - о Карпине: Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание
18 ноября 2021 14:19
автор: Максим Скороходов
автор фото: "Советский спорт"

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как познакомился с Валерием Карпиным и выделил некоторые особенности его характера.

«Мы давно в очень хороших отношениях. Он еще был футболистом, а я – помощником у Садырина. Он был очень хорошим игроком. Очень сложным по характеру. Из таких ребят вырастают хорошие тренеры. Во всем он имел свое мнение. Его нужно было убедить, прежде чем давать какое-нибудь задание. Он имел свое мнение, чтобы полностью себя реализовать. Говорил тренеру, как ему самому будет лучше. Или, наоборот, тренер его убеждал в преимуществе той или иной позиции. Это абсолютно нормальное взаимодействие между игроком и тренером. Общение всегда должно быть. Не совсем правильно работать без импровизации. Хотя, может быть, другие тренеры считают иначе - что пререкаться нельзя», - сказал Семин в интервью You-Tube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, что именно Семин сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова», когда Валерий Георгиевич ушел из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Добавим, что Карпин привел национальную команду ко второму месту в группе Н, которое вывело ее на стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре. Для того, чтобы туда попасть любая сборная должна пройти двух соперников. Противостояния будут состоять из одного матча. Полуфинал сборная России будет играть дома.

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