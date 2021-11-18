Семин рассказал, кого бы включил в символическую сборную «своего» «Локомотива»

Юрий Семин рассказал, кого бы включил в символическую сборную «Локомотива» из тех футболистов, с которыми он работал в качестве главного тренера клуба.

«Гильерме, Евсеев, Пашинин, Нижегородов, Сенников, может, Лекхето. Много хороших игроков было. Обиора был суперталантливый. Фарфан. Я представляю, как он вообще в 21 год играл. Лоськов в комбинационном плане, Сычев многое сделал для чемпионства. Маминов – настоящий локомотивец. Всю жизнь играл в одной команде. Дважды чемпион. Может быть, и Алексею Миранчуку место нашлось бы. Сложный вопрос», - сказал Семин в интервью You-Tube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, что с Семиным во главе «Локомотив» три раза выигрывал чемпионат России (2002), а также шесть раз - Кубок (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19) и три раза Скперкубок страны (2003, 2005, 2019)