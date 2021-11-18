Матч РПЛ «Крылья Советов» - «Урал» начнется с минуты молчания в память о Ковбе

Матч 15-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» - «Урал» начнется с минуты молчания в память о бывшем футболисте Денисе Ковбы, который более 11 лет выступал за самарскую команду.

В общей сложности Ковба отыграл за «Крыльев Советов» 260 матчей, забил восемь голов и отдал десять ассистов. Вместе с клубом хавбек стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в 2004 году.

Также в свой карьере белорусский футболист защищал цвета «Химок», пражской «Спарты», а также украинской «Александрии».