Годин хочет вернуться в «Атлетико»

Центральный защитник «Кальяри» Диего Годин выразил заинтересованность в своем возвращении в «Атлетико».

По информации El Mundo Deportivo, 35-летний уругваец договорился с руководством итальянской команды по поводу расторжения контракта в январе 2022 года. Отмечается, что сам футболист мечтает вернуться в команду Диего Симеоне.

Напомним, Годин выступал в «Атлетико» с 2010 по 2019 годы. За «матрасников» он отыграл 389 матчей, забил 27 голов и отдал 14 ассистов. Вместе с клубом защитник стал чемпионом Испании, а также двукратным обладателем Лиги Европы.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти встречах «Кальяри» во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.