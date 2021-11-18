Симонян – о возможном уходе Карпина из сборной России: Желаю ему держаться, несмотря ни на что

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил свое мнение по поводу возможного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

Отметим, что 15 ноября в эфире программы «Коммент.Шоу» 52-летний специалист не исключил, что в марте следующего года он не будет руководить национальной командой. Действующее соглашение тренера рассчитано до конца декабря 2021-го.

– Я сам был в шкуре тренера. Поэтому желаю Валерию держаться, несмотря ни на что. Желаю ему твердости характера. Он им обладает, – цитирует Симоняна «РБ-Спорт».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта 2022 года.