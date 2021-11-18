Агент Алексея Миранчука проведет встречу с руководством «Аталанты»

Агент российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев проведет в пятницу встречу с руководством клуба, сообщает «РБ-Спорт».

Данная информация подтверждена другим агентом Валерио Джуффридой, который помогал в переходе полузащитника в «Аталанту» из «Локомотива», сам Джуффрида также будет на переговорах.

Официально о теме разговора не сообщается, но скорее всего ею будет карьерное будущее Миранчука.

Напомним, ранее в различных СМИ появилась информация о том, что недовольный свои положением Миранчук может сменить прописку зимой. Основными вариантами продолжения карьеры россиянина назывались «Милан», «Дженоа», а также возможное возвращение в один из клубов РПЛ.