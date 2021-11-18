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Сульшер в ближайшее время будет уволен из «Манчестер Юнайтед»

В данный момент ведется поиск подходящей кандидатуры на место нового тренера.
18 ноября 2021 16:11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет освобожден от своей должности. Об этом сообщает The Sun. Руководство английского клуба приняло решение об отставке специалиста. В настоящее время ведется поиск подходящей кандидатуры на место нового тренера.

Отмечается, что предпочтительным вариантом для руководства «МЮ» является Брендан Роджерс из «Лестера». Вторым в списке идет экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который пока решил взять паузу до лета.

После 11-ти туров «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 17 очков. На счету «Лестера» 12 место и 15 баллов.

В следующем туре манкунианцы сыграю на выезде с «Уотфордом». Встреча состоится 20 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду может покинуть клуб, если по итогам сезона «Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионов.

источник: The Sun
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