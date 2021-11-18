«Ротор» объявил о прекращении сотрудничества с Хохловым

«Ротор» объявил о прекращении сотрудничества с теперь уже бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Данное решение было принято по соглашению сторон.
«Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - написано в сообщении пресс-службы «Ротора».
Хохлов возглавил клуб перед началом сезона, после 23 туров ФНЛ «Ротор» набрал лишь 24 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Также под руководством 45-летнего специалиста волгоградская команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Рубином».
источник: ФК «Ротор»