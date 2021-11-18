Переход вратаря молодежной сборной России Бориско в «Спартак» находится под угрозой срыва

Вратарь калининградской «Балтики» и молодежной сборной России Максим Бориско может не перейти в московский «Спартак». ОБ этом сообщает «СЭ».

По информации источника, стороны не могут согласовать финансовые детали, сделка может сорваться.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы подписать 21-летнего голкипера за 20 миллионов рублей (эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных).

Отметим, что в нынешнем сезоне Бориско провел 14 матчей за «Балтику» и пропустил 10 мячей, отыграв встреч встреч на ноль. Помимо этого вратарь принял участие в пяти матчах молодежной сборной России и не пропустил в них ни одного гола.