Экс-тренер «Ротора» Хацкевич заявил, что не будет рассматривать предложение волгоградского клуба

Экс-тренер «Ротора» Александр Хацкевич после увольнения Дмитрия Хохлова с поста наставника волгоградского клуба заявил, что не собирается возвращаться в команду.

«Если «Ротор» ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. «Ротор» научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать», - приводит слова Хацкевича Sport24.

Напомним, что Хохлов возглавил клуб перед началом сезона, после 23 туров ФНЛ «Ротор» набрал лишь 24 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Также под руководством 45-летнего специалиста волгоградская команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Рубином».