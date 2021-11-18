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Глеб - о смерти Ковбы из-за коронавируса: Трудно комментировать такие вещи. Очень грустно

Белорусский футболист скончался в возрасте 42 лет.
18 ноября 2021 17:12

Экс-футболист Александр Глеб отреагировал на информацию о смерти из-за тяжелой формы коронавируса бывшего игрока самарских «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Ранее он заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

«Реально грустно - я все-таки с Денисом играл и в молодежной сборной, и в национальной сборной, неплохо знал его, общались. Сейчас время очень тяжелое. Трудно комментировать такие вещи. Я очень соболезную его родным и близким, всем, кто его знал очень хорошо», - приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 годы. В составе команды он отыграл 260 матчей, забил восемь голов и отдал десять ассистов. Вместе с клубом хавбек стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в 2004 году.

Также в свой карьере белорусский футболист защищал цвета «Химок», пражской «Спарты», а также украинской «Александрии».

источник: Sport24.ru
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