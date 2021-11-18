Против Промеса выдвинули официальные обвинения в покушении на убийство

Нидерландская прокуратура приняла решение возбудить уголовное преследование в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает AD.

Отмечается, что 29-летний футболист обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

Напомним, что в декабре Квинси был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 13 матчей и забил пять голов.