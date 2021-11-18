Романцев считает, что Карпин должен остаться в сборной России на следующий турнирной цикл

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев считает, что нынешнему наставнику национальной команды Валерии Карпину не стоит уходить своего поста.

Напомним, что Карпин после поражения от Хорватии (0:1), которое лишило сборной России прямого выхода на чемпионат мира 2022 года и отправило в стыковые матчи, заявил, что может покинуть свою должность.

«Сколько было случаев, когда поражения закаляли команду, делали ее крепче, учили побеждать. Вот почему я считаю, что нынешний тренерский штаб, независимо от исхода стыковых матчей, должен проработать минимум еще один турнирный цикл и доказать, что уроки Сплита не прошли даром», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что для получения путевки на чемпионат мира через стыковые матчи нужно будет победить двух соперников. Победитель каждого противостояния будет определяться в одной игре.