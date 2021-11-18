«Спартак» отреагировал на обвинения Промеса в покушении на убийство

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что форварду московского клуба Квинси Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство двоюродного брата.

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах. Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет», - приводит слова Зеленова Sport24.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

Напомним, что в декабре Квинси был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 13 матчей и забил пять голов.