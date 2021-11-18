Шатов расторг контракт с «Рубином» и приостановил карьеру

Полузащитник Олег Шатов принял решение приостановить карьеру и расторг контракт с «Рубином»

«Иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем», - сказал Шатов в интервью клубной пресс-службе.

Помимо «Рубина» Шатов выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сине-бело-голубых хавбек выиграл три чемпионата России, два Кубка и два Суперкубка страны.

За сборную России Шатов сыграл 28 матчей (включая выступления на чемпионате мира 2014 года и Евро-2016), в которых забил два гола.