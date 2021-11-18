Силкин - об отставке Хохлова: В «Роторе» ставили задачу возвращения в РПЛ, но результата нет

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на информацию об отставке Дмитрия Хохлова из волгоградского «Ротора».

«Не могу точно сказать, что нужно делать Дмитрию Хохлову дальше. Он должен сам определить для себя: взять тренерскую паузу или уже начать подыскивать себе новый клуб. В «Роторе», наверное, ставили задачу возвращения в РПЛ. Печальная, конечно, новость. Но так всегда происходит: если нет результата, то тренер «на выход», - приводит слова Силкина «СЭ».

Напомним, что Хохлов возглавил клуб перед началом сезона, после 23 туров ФНЛ «Ротор» набрал лишь 24 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Также под руководством 45-летнего специалиста волгоградская команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Рубином».