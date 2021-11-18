Червиченко - об обвинении в адрес Промеса: Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что форварду московского клуба Квинси Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство двоюродного брата.

«Если это окажется правдой, то вряд ли Промес пропустит матчи РПЛ. Я так думаю, что он приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей. Я вообще не понимаю, зачем «Спартак» брал его. Даже без этой непростой ситуации. Игрок не стоит своих денег, не оправдывает зарплату», - приводит слова Червиченко «СЭ».

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

Напомним, что в декабре Квинси был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 13 матчей и забил пять голов.