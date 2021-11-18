Анзор Кавазашвили: В Промесе не нуждалась ни одна команда, когда его покупал «Спартак»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что форварду московского »Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство двоюродного брата.

«Видимо, в Промесе не нуждалась ни одна команда, когда его покупал «Спартак». Если разрешили выезд, не было преследования - значит «Спартак» знал, что делает. Промес уже около года отыграл - значит он нас устраивает. От этой истории «Спартак» ничего не потерял, а наоборот - приобрел хорошего футболиста, от которого ждали очень многое. Не знаю, что действует на Квинси, но он отличается от того, что был в первый раз.Тогда он играл блестяще, а сейчас - слезы», - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

Напомним, что в декабре Квинси был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 13 матчей и забил пять голов.