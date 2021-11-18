Ярошик - о смерти Ковбы из-за коронавируса: Эта болезнь забирает всех

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик отреагировал на информацию о смерти из-за тяжелой формы коронавируса бывшего игрока самарских «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Ранее он заразился коронавирусом и был помещен в реанимацию.

«Надеялся, что Денис молодой, спортивный для такой болезни и обязательно справится с коронавирусом. Он же боец на поле, спортсмен с детства. Думал, что это ему поможет. К сожалению, не помогло. Эта болезнь забирает любого, независимо от возраста. Очень тяжело и ужасно это понимать», - приводит слова Ярошика Sport24.

Напомним, Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2012 годы. В составе команды он отыграл 260 матчей, забил восемь голов и отдал десять ассистов. Вместе с клубом хавбек стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России в 2004 году.

Также в свой карьере белорусский футболист защищал цвета «Химок», пражской «Спарты», а также украинской «Александрии».