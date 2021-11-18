Гендиректор «Рубина» прокомментировал решение Шатова приостановить карьеру

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на решение полузащитника казанского клуба Олега Шатова приостановить карьеру.

«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги. Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в «Рубин», если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение», - приводит слова Сайманова ТАСС.

Напомним, что помимо «Рубина» Шатов выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сине-бело-голубых хавбек выиграл три чемпионата России, два Кубка и два Суперкубка страны.

За сборную России Шатов сыграл 28 матчей (включая выступления на чемпионате мира 2014 года и Евро-2016), в которых забил два гола.