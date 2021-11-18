Адвокат кузена Промеса подтвердил, что Квинси грозит тюремное заключение

Адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы кузена форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, подтвердил, что футболисту грозит тюремное заключение.

Мошкович в интервью AD подчеркнул, что Промеса хотят привлечь к ответственности именно за покушение на убийство. Таким образом, Квинси рискует получить тюремное заключение сроком на несколько лет.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

Напомним, что в декабре Квинси был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 13 матчей и забил пять голов.