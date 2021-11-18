Голландский специалист Джованни ван Бронкхорст стал главным тренером «Рейнджерс». Ранее он руководил китайским клубом «Гуанчжоу Сити».
«Я очень рад вернуться в качестве тренера в «Рейнджерс». Я чувствую, что мне повезло, потому что я буду работать с командой, сильной по всем направлениям. У этих игроков есть выигрышный опыт. Я не могу дождаться, чтобы снова встретиться с невероятными фанатами клуба и начать новую эру для всех нас», - сказал ван Бронкхорст пресс-службе «Рейнджерс».
Напомним, «джерс» после 13-ти туров возглавляет турнирную таблицу шотландской лиги.
источник: ФК «Рейнджерс»