ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Олич заявил, что никогда не вернется в ЦСКА при нынешнем руководстве

Хорват потребовал ухода Бабаева.
18 ноября 2021 20:40
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич обвинил руководство московского клуба в своем уходе.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба», - приводит слова Олича «Чемпионат».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА в московском дерби уступил "Динамо"Окончательный список участников Олимпиады сформируют после чемпионата ЕвропыХаню выступит на Гран-при в СочиАлина Загитова публично призналась в любвиСкончался Денис Ковба: известно, что происходило перед смертьюКарпин одной фразой ответил Кудряшову на его извинения
Посыпал корт стеклом, доводил дочек до слез, угрожал жене винтовкой. Об отце сестер Уильямс наконец сняли кино
19 ноября на экраны выйдет фильм «Король Ричард» об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс. Его роль в картине сыграл Уилл Смит. «Плеймейкер» вспоминает историю человека, который устроил ад дочерям, чтобы «закалить их характер». Покажут ли все грани ада в новом кино – большой вопрос.
«Спартак» потеряет лидера посреди сезона? Новый поворот в деле Промеса, которому грозят три года тюрьмы
Для Квинси Промеса наступают тяжелые времена. Прокуратура Нидерландов официально выдвинула обвинения 29-летнему полузащитнику «Спартака» в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах - за удар ножом своего кузена в 2020 году.
Алёна, тебя вычеркивать или как? Косторная и другие интриги Гран-при Франции
В пятницу 19 ноября начинается пятый, предпоследний этап серии Гран-при. В женском одиночном катании на нем выступят три россиянки: Анна Щербакова, Алена Косторная и Ксения Синицына.
15-й тур РПЛ с матчем «Краснодар» — «Спартак»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 - 21 ноября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны четыре матча.
Неужели Зобнин впрямь попросил урезать ему зарплату? Тогда он сделал то, чего мы ждем от любого российского футболиста
Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин стал главным футбольным героем накануне 15-го тура РПЛ. Но, если честно, в историю с его просьбой урезать зарплату верится с трудом.
«Динамо» выиграло дерби силовиков, «Локо» испортил питерский дебют Комарова. Крутой вечер КХЛ
В центральных матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ бело-голубые по буллитам одолели ЦСКА (3:2), а команда Игоря Никитина в гостях переиграла питерских армейцев (3:1) благодаря хет-трику Александра Полунина.
«Это не история про слепую удачу, а интеллектуальный досуг». Ольга Журавская — о себе и букмекерском бизнесе
Первый вице-президент букмекерской компании «Лига Ставок», учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская дала большое интервью WBCMedia. Приводим основные фрагменты.
Это Дикий Запад, детка! История букмекерства по-калифорнийски
Мафия, продажные власти, «букмекеры под прикрытием», полицейские рейды и регулярные аресты – все это сопровождало незаконный беттинг в США в XX веке. А журналист The Press Enterprise Джо Блэксток провел краткий исторический экскурс на примере Калифорнии.
Так что же случилось с Игнатовым в Токио: судейский «сплав» или всё по-честному? Подробный разбор
На последнем этапе Гран-при Макар Игнатов первым в истории российского фигурного катания сделал на одном турнире шесть прыжков по четыре оборота, но остался вообще без медали. Как такое может быть?
Инструкция по заработку денег от Gambit. Расклады на V4 Future Sports Festival 2021 по CS:GO
17 — 21 ноября в Будапеште пройдет LAN-турнир с участием 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз — 330 тысяч долларов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика