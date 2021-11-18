Олич заявил, что никогда не вернется в ЦСКА при нынешнем руководстве

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич обвинил руководство московского клуба в своем уходе.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба», - приводит слова Олича «Чемпионат».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.