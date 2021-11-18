Пономарев - о недовольстве Олича руководством ЦСКА: Гинер не пойдет у него на поводу

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал слова экс-тренера армейцев Ивицы Олича, раскритиковавшего руководство клуба.

«У него не сложились взаимоотношения с Бабаевым. Наверное, Гинер не пойдет у Олича на поводу. Это будет неправильно идти на поводу у человека, который был недоволен руководством команды. Бабаев в совете директоров ЦСКА. Он из себя что-то представляет, у него хорошие взаимоотношения с Гинером. Напрасно Олич так говорит», - приводит слова Пономарева «СЭ».

Ранее Олич раскритиковал руководство клуба, в том числе генерального директора Романа Бабаева. Он заявил, что при нем не вернется в команду.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.