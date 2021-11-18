Ярошик - о критике Олича в адрес ЦСКА: Не ожидал от него такого

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал слова экс-тренера армейцев Ивицы Олича, раскритиковавшего руководство клуба.

«Я не ожидал такого от Олича. Но на самом деле, не знаю, что там произошло, потому что, может, это не до конца вышло на публику. Мы можем только догадываться, раз не присутствовали при этой ситуации. Тяжело обсуждать, если спустя три месяца Олич и ЦСКА разошлись. Мы можем только гадать, что там произошло», - приводит слова Ярошика «СЭ».

Ранее Олич раскритиковал руководство клуба, в том числе генерального директора Романа Бабаева. Он заявил, что при нем не вернется в команду.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.