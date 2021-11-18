Роберто Мартинес - об Азаре: Все говорят о нем, но никто не знает правды

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал, в какой ситуации оказался вингер сборной и мадридского «Реала» Эден Азар. После перехода в «королевский» клуб он получает многочисленные травмы и не может стать ключевым игроком.

«Сейчас Азар переживает печальный момент в футбольном смысле. Он всегда был членом команд-победителей. Но сейчас он не может поймать ритм из-за травм. Все говорят о нем, но никто не знает правды», - цитирует тренера Marca.

Отметим, что в нынешнем сезоне Азар сыграл в десяти играх «Реала» и смог отметить лишь одной результативной передачей. Всего же за три сезона футболист провел 54 матча за «сливочных», в которых забил пять голов и отдал девять ассистов.