Канчельскис призывает не перекладывать проблемы Промеса с прокуратурой на «Спартак»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что на данный момент не надо заострять внимание на возбуждение уголовного дела в отношении нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Мы не знаем, какая там ситуация. Может, это подставное дело. Пускай сами разбираются. Это семейное дело. При чем здесь «Спартак» и футбол? Не вижу ничего общего. Клуб будет решать, что делать дальше, если это подтвердится. Все в жизни бывает», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс.

В декабре 2020 года Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО. Но потом был отпущен, однако правоохранительные органы продолжили расследование инцидента. 18 ноября стало известно, что прокуратура Амстердама приняла решение о возбуждении уголовного дела.