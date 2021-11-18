Луис Адриано может покинуть «Палмейрас» из-за собственных болельщиков

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано может покинуть «Палмейрас» из-за гнева своих же болельщиков.

Об этом сообщает Goal.com.

В недавнем матче клуба его освистали фанаты, в ответ на это он саркастически похлопал, чем вызвал еще больший гнев поклонников.

В текущем сезоне бразильской серии А Адриано сыграл в 19 играх, в которых смог три раза отличиться и дважды ассистировать.

За московский «Спартак» форвард выступал с 2016 по 2019 годы, выиграв с красно-белыми чемпионат и Суперкубок страны.