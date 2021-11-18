Отец Кудряшова: Перед автоголом Федор прихватил заднюю поверхность бедра и не успел восстановиться

Отец Федора Кудряшова Василий заявил, что перед тем, как его сын забил автогол в собственные ворота, Федор почувствовал спазм в задней поверхности бедра. В моменте совпало несколько вещей.

— Знаете, я обратил внимание: когда Федор выбивал мяч за боковую, он отработал не своей рабочей левой ногой, а правой. И схватился за ногу. Я сразу подумал, что это спазм, прихватило заднюю. А тут хорваты быстренько ввели мяч, пошел навес на другой флаг. Федор просто-напросто не успел восстановиться, приковылял к вратарской, и нога ему просто не позволила сыграть так, как надо. Я считаю, произошел несчастный случай, совпало несколько вещей», - приводит слова отца «Матч ТВ».

Сборная России отправилась в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Отборочные игры пройдут в конце марта, подопечные Карпина оказались в числе сеянных сборных перед жеребьевкой мини-турнира. По итогам стыков только три сборные из 12-и пройдут на чемпионат мира-2022.