Юрист: Запрашивать Промеса у России вряд ли будут, он сам должен явиться в Нидерланды

Юрист Андрей Князев прокомментировал информацию о том, что форварду московского »Спартака» Квинси Промесу предъявили обвинения в покушении на убийство двоюродного брата.

«Запрашивать Промеса у России вряд ли будут. Думаю, он сам должен явиться в Нидерланды. Если нет, то футболист может попросить политическое убежище. Поймите, каждый может попросить, правда, предоставляется оно крайне редко. Должны быть основания. Одно дело, если бы футболиста преследовали за высказывания, другое - хулиганка», - приводит слова Князева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист обвиняется в покушении на своего двоюродного брата и нанесении ему ножевых ранений. Финальное решение будет принято после того, как будут выполнены следственные запросы от адвоката подсудимого. До окончания следственных мероприятий Промес может находиться в России, в суде его будет представлять адвокат.

Напомним, что в декабре Квинси был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Спартак» 13 матчей и забил пять голов.