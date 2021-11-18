Госдума планирует принять закон о введении FAN ID до Нового года

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о планах принять закон о введении системы FAN ID до Нового года.

«Сейчас свои поправки должно внести Министерство спорта. Мы внесли наши пожелания: мы должны услышать болельщиков, надо отстаивать их права. Есть опасения, которые мы довели до коллег из правительства. Нам нельзя остаться без болельщиков на трибунах. Ждем от них видение, которое будем выносить на обсуждение комитета. Думаю, в течение пары недель все это решится.Мы планируем принять этот законопроект до Нового года. Хотели бы успеть», - приводит слова Свищева «РБ-Спорт».

Напомним, суть законопроекта является в введении персонифицированной карты болельщика - электронного документа для доступа зрителя на стадион. Впервые такая система была опробована в России во время домашнего Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира годом позже.