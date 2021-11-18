Карим Бензема: Надеюсь, я смогу получить «Золотой мяч»

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассчитывает, что сможет получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Я надеюсь получить «Золотой мяч». Я рад, что могу побороться за этот престижный приз. Хорошо, что выхожу на поле и забиваю. Футбол меня делает счастливым. Надеюсь, так и будет. В любом случае чемпионат мира должен быть одной из наших целей, учитывая, какой у нас состав. Мы должны хорошо подготовиться, чтобы достичь наших целей, и чемпионат мира, конечно же, является одной из них», - цитирует Бензема Eurosport.

Напомним, в этом сезоне Бензема провел 11 матчей в испанской Примере за «Реал» и смог отличиться десятью голами и семью голевыми передачами. В Лиге чемпионов на счету форварда четыре матча, в которых он забил четыре гола.