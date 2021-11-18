Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Лиллем»

Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

Пресс-служба клуба также уточняет, что не сыграют Сеск Фабргеас и Элиот Матазо, которые восстанавливаются после травм. Польский голкипер Радослав Маецки также вне состава из-за повреждения.

Матч «Монако» - «Лилль» состоится завтра, 19 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После 13 туров в лиге 1 «Монако» с 18 очками располагается на 11-й позиции. «Лилль» идет следом, имея в своем активе 16 очков.