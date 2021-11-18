Зиеш должен остаться в «Челси» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш должен остаться в стане «синих» несмотря на слухи о его уходе. Он играет за подопечных Томаса Тухеля с 2020 года, перейдя из «Аякса».

Согласно The Telegraph, будущее Зиеша в «Челси» действительно находится в подвешенном состоянии. Однако «аристократы» не хотят расставаться со своими футболистами в середине сезона, ведь им придется бороться за трофеи на нескольких фронтах.

Трансферная стоимость футболиста, перешедшего в «Челси» из амстердамского «Аякса», оценивается в 38 миллионов евро. Действующий контракт Зиеша с лондонцами рассчитан до 30 июня 2025 года.