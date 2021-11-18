Скауты «Барселоны» и «Реала» следят за хавбеком «Аякса» Мазрауи

Скауты двух испанских грандов - «Барселоны» и «Реала» следят за полузащитником «Аякса» Нуссаиром Мазрауи. Летом у него истекает контракт с клубом.

«Барселона» наблюдает за 24-летним футболистом и побывала на нескольких матчах с участием Мазрауи. Каталонские скауты дали ему положительную характеристику. Интерес к игроку проявляет и «Реал Мадрид».

В нынешнем сезоне голландской Эредивизи Мазрауи провел 11 матч за клуб, забив четыре гола и отдав две голевые передачи. Он выступает на позиции крайнего защитника. Мазрауи является воспитанником амстердамской команды.