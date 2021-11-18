Бывший игрок «Спартака» Мор заявил, что для Ганчаренко матч со «Спартаком» может стать определяющим

Двукратный чемпион России с красно-белыми Эдуард Мор заявил, что для главного тренера «Краснодара» игра со «Спартаком» может стать определяющей. Команда не забивает на протяжении трех матчей кряду.

«Я знаю, что и для Гончаренко этот матч может быть определяющим, поэтому ему нужно его провести так, чтобы все были довольны от болельщиков до владельца команды. Думаю, что «Краснодар» также, как и «Спартак», будет много атаковать и пытаться забить», — цитирует Мора «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак» состоится на юге страны. Перед матчем в активе «быков» седьмое место и 21 балл в таблице, у подопечных Витории девятое место и 19 очков.