«Зенит» заинтересован в приобретении Фариаса из «Колона»

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику Факундо Фариасу из «Колона». Об этом сообщает агент игрока Мартин Сендоа.

«Фиорентина проявляет конкретный интерес, у меня есть прямая линия с ними. Я хочу, чтобы Факундо остался в «Колоне» и сыграл на Кубке Либертадорес, но я не знаю, удастся ли президенту его удержать. Есть еще «Зенит», - приводит слова Мартина Sport 9.

Добавим, что Фариас является воспитанником «Колона». Всего он провел за аргентинскую команду 45 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Действующее соглашение хавбека с клубом рассчитано до декабря 2023 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро.