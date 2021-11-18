Клопп признался, что теперь будет пристальней следить за «Астон Виллой» после назначения Джеррарда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что теперь будет пристальней наблюдать за «Астон Виллой» после прихода в бирмингемский клуб Стивена Джеррарда.

«Представляю, как Джеррард воодушевлен, ведь «Астон Вилла» - клуб большого масштаба. Это отличная возможность для него как для специалиста. Для клуба это тоже открывает большие горизонты. Теперь я буду чуть пристальнее следить за «Астон Виллой»», - приводит слова Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Отметим, что сроки соглашения Стивена с клубом не разглашаются. В прошлом сезоне Джеррард привел «Рейнджерс» к первому чемпионству в чемпионате Шотландии за 10 лет с 2011 года.

Почти всю профессиональную карьеру Джеррард отыграл в «Ливерпуле». В стане «мерсисайдцев» он провел 710 матчей, забил 186 голов и отдал 150 передач. В 2016 году центральный полузащитник объявил о завершении карьеры. Сразу после этого он работал в молодежной команде «Ливерпуля» до 19 лет, откуда перешел тренировать шотландский «Рейнджерс».