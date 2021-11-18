Капитан «Ротора» отреагировал на отставку главного тренера команды Хохлова

Капитан «Ротора» Игорь Обухов прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера волгоградского клуба.

«Хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича за совместную работу. За довольно короткий промежуток времени удалось отметить для себя много новых моментов. Это было интересно и полезно», - приводит слова Обухова «Чемпионат».

Напомним, что Хохлов возглавил клуб перед началом сезона, после 23 туров ФНЛ «Ротор» набрал лишь 24 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице. Также под руководством 45-летнего специалиста волгоградская команда вышла в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Рубином».