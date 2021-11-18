Футболисты «Нижнего Новгорода» перед матчем с «Зенитом» сходили в Мариинский театр

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков перед гостевым матчем 15-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» отвел своих подопечных в Мариинский театр.

«Александр Кержаков знакомит команду с культурной столицей. Наши парни посетили Мариинский театр в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении официального твиттера нижегородского клуба.

Матч «Зенит» - «Нижний Новгород» состоится завтра, 19 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

После 14 туров в РПЛ команда Сергея Семака с 30 очками возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Кержакова располагаются на 13-й позиции, имея в своем активе 14 очков.