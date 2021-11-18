Майкл Оуэн: Будет преступлением, если Левандовски не получит «Золотой мяч» в своей карьере

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года.

«Мне кажется, Левандовски очень не повезло с «Золотым мячом» в прошлом ковидном сезоне, когда он был либо отложен, либо отменен.

Левандовски снова выиграл Бундеслигу. Его статистика ошеломляет, а его голы в прошлом году.. Так что я думаю, что поляк должен получить «Золотой мяч». Было бы настоящим преступлением, если бы он не выиграл Золотой мяч во время своей карьеры. Он потрясающий игрок», - сказал Оуэн.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провел за «Баварию» 11 матчей, в которых забил 13 голов и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне на его счету 41 забитый мяч, что является абсолютным рекордом турнира.