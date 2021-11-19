Маркизио - о чемпионской гонке в Серии А: Короче говоря, победителем я вижу «Милан»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, кто в этом сезоне, на его взгляд, возьмет Скудетто. Текущими лидерами чемпионата идут «Наполи» и «Милан» - 32 балла.

Я бы выбрал «Милан», потому что именно они постоянно продвигаются вверх, хотя у «Интера» по-прежнему самый сильный состав. «Наполи» пока преуспевает, но раньше, в решающие моменты, клуб сдавался. Возможно, это произошло из-за каких-то внешних факторов.

Короче говоря, я вижу «Милан» победителем, - сказал Маркизио в интервью La Stampa.

В прошлом сезоне «Интер» смог прервать девятилетнюю гегемонию «Ювентуса» в серии А, став обладателем Скудетто. В последний раз «Милан» становился чемпионом в 2011 году под руководством Массимилиано Аллегри.