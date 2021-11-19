Если Промес пропустит суд, на его арест выдадут Европейский ордер

В случае пропуска суда полузащитником московского «Спартака» Квинси Промесом на его арест могут выдать Европейский ордер.

Об этом сообщает Voetbalprimeur, добавляя, что также подобное произойдет, если футболист будет принимать участие в заседании суда дистанционно, и его не смогут арестовать на месте.

Напомним, в прошлом году на семейной вечеринке Промес ударил ножом своего двоюродного брата. Полицией было возбуждено дело, позже переданное в прокуратуру. Недавно стало известно, что полузащитнику выдвинуто обвинение в покушении на непредумышленное убийство. По этой статье футболисту грозит лишение свободы сроком до четырех лет.