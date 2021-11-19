«Трудно сказать, чем он запомнился»: Широков - о приостановке карьеры Шатовым

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал решение своего бывшего одноклубника Олега Шатова приостановить футбольную карьеру.

«Трудно сказать, чем он запомнился. Не так долго играл с ним. Сейчас уже забыл, каким он был футболистом. В настоящее время он то играет, то не играет. Вряд ли Олег был значимым для русского футбола игроком», - приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Шатов заявил, что сейчас в его жизни сложный период, а также имеются проблемы со здоровьем, в связи с чем он и принял такое решение.

В текущем сезоне РПЛ Олег провел три матча, в которых не отметился результативными действиями.