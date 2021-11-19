Экс-голкипер «Спартака» Филимонов рассказал, чем ему не нравилась жизнь в СССР

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился своими воспоминаниями о жизни в СССР.

«Было много хорошего, но было и много плохого. Мое детство прошло в СССР, я вспоминаю его с радостью и положительными эмоциями. Но в то же время есть понимание, что было очень много плохого. Очень много! Если брать спортсменов, то в 80-е было мало примеров отъезда футболистов за границу. Почему человек не мог уехать, если он хотел играть за границей или зарабатывать больше? Тогда было соревнование систем. Мы жили в своем мире и должны были доказывать, что наша система лучше», - заявил Александр в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью».

Напомним, Филимонов провел 147 матчей в составе красно-белых, в которых пропустил 122 мяча. Вместе с командой голкипер шесть раз становился чемпионом России и дважды - обладателем Кубка страны. Кроме того, в активе футболиста 16 игр за национальную сборную и 12 пропущенных голов.